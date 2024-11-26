В Польше захотели наложить новые санкции на Россию

Глава МИД Польши Сикорский: страна как председатель ЕС наложит санкции на Россию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Варшава на посту председателя Европейского союза хочет наложить новые санкции на Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Сикорский также упомянул «теневой флот», который якобы использует Россия.

«На посту председателя ЕС мы будем стараться не только удержать Украину высоко на повестке Евросоюза, но также будем мобилизовать наших партнеров для наложения дополнительных санкций на Российскую Федерацию», — отметил он.

Ранее Великобритания ввела санкции против российских страховщиков. Несколькими днями ранее страна внесла в санкционный список, направленный на борьбу с коррупцией, украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его жену Ладу.

