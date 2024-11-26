В России резко усилят защиту граждан от финансовых мошенников

Минцифры и ЦБ разработали около 30 мер по защите россиян от мошенничества

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) совместно с правоохранительными органами и Центробанком (ЦБ) разработали в общей сложности порядка 30 мер по защите россиян от финансовых мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

В аппарате вице-премьера пояснили, что речь идет о пакете законопроектов, направленного на защиту граждан от мошеннических схем с использованием информационных технологий. Главной целью разработанных мер станет противодействие «всем наиболее распространенным уловкам кибермошенников», включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта, уточнил Григоренко.

Согласно одной из разработанных мер, россияне смогут в удаленном режиме запрещать оформление кредитов и займов на свое имя через интернет при помощи портала «Госуслуги» или банковские приложения. Снять это ограничение можно будет при личном посещении МФЦ или отделения финансовой организации. Другая мера подразумевает более тщательную проверку потенциальных заемщиков, включая анализ кредитной истории и банковского счета, на который планируется перевести заемные средства. При смене учетных данных или утечки персональных сведений о заявители будет срабатывать временная «заморозка» на выдачу займов онлайн, добавили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, пакет законопроектов предполагает обязательное отображение название организации и человека на экране телефона пользователя. Это необходимо, чтобы точно знать, звонит ли потенциальному заемщику банк или мошенник. Также планируется введение запрета на общение госорганов, банков и операторов связи с клиентами при помощи мессенджеров, так как злоумышленник часто используют подобные каналы связи для обмана доверчивых граждан. «Граждане будут понимать, что все официальные уведомления могут приходить только через проверенные каналы связи», — заключили в аппарате вице-премьера.

Ранее руководство ЦБ приняло дополнительные меры по борьбе с финансовыми мошенниками. С 25 июля 2024 года регулятор обязал российские банки приостанавливать подозрительные переводы денежных средств на два дня, если до совершения операции клиент продолжительное время разговаривал по телефону или получал сообщения сомнительного характера от третьих лиц. В противном случае финансовые организации будут должны вернуть средства клиенту в течение 30 календарных дней с момента проведения подозрительной транзакции. Если же спустя двое суток после блокировки перевода гражданин продолжит настаивать на совершении операции, банк исполнит такое поручение, сняв с себя всю финансовую ответственность за перевод.