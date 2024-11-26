В российском городе обнаружили гриб необычной формы

В лесу под Рязанью обнаружили напоминающий водопроводный кран гриб

В лесу под Рязанью обнаружили гриб необычной формы. Соответствующий материал публикует местный портал Ya62.ru.

Местный житель нашел в лесополосе у российского города гриб, который напоминает водопроводный кран. На размещенном кадре видно, что он растет вверх ногами, образуя своеобразную «воронку». Предположительно, мужчина запечатлел «трутовик березовый».

Ранее в Рязанской области местные жители также обнаружили редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.