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19:33, 26 ноября 2024Моя страна

В российском городе обнаружили гриб необычной формы

В лесу под Рязанью обнаружили напоминающий водопроводный кран гриб
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Myles Bloomfield / Unsplash

В лесу под Рязанью обнаружили гриб необычной формы. Соответствующий материал публикует местный портал Ya62.ru.

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Местный житель нашел в лесополосе у российского города гриб, который напоминает водопроводный кран. На размещенном кадре видно, что он растет вверх ногами, образуя своеобразную «воронку». Предположительно, мужчина запечатлел «трутовик березовый».

Ранее в Рязанской области местные жители также обнаружили редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.

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