В российском регионе вынесли приговор фигурантам дела о взрыве газа в доме

В Новосибирске суд вынес приговор газовикам по делу о взрыве дома

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор слесарю Евгению Кавуну и контролеру газовой службы Ирине Урбах по делу о взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС.

Кавун получил 10 лет и 3 месяца колонии общего режима, а Урбах — 10 лет.

9 февраля в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. По данным следствия, за три дня до этого обвиняемые производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Фигуранты не признали вину. По словам Урбах, она лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля. Кавун заявил, что менял шланги, однако это не могло стать причиной утечки газа и взрыва.