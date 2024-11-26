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10:03, 26 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе вынесли приговор фигурантам дела о взрыве газа в доме

В Новосибирске суд вынес приговор газовикам по делу о взрыве дома
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор слесарю Евгению Кавуну и контролеру газовой службы Ирине Урбах по делу о взрыве газа в многоквартирном доме. Об этом сообщает ТАСС.

Кавун получил 10 лет и 3 месяца колонии общего режима, а Урбах — 10 лет.

9 февраля в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв газа, в результате которого обрушились два подъезда. По данным следствия, за три дня до этого обвиняемые производили работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис».

Фигуранты не признали вину. По словам Урбах, она лично не участвовала в работах, проводившихся в доме 6 февраля. Кавун заявил, что менял шланги, однако это не могло стать причиной утечки газа и взрыва.

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