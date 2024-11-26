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06:47, 26 ноября 2024Мир

В США назвали крушение самолета в Литве несчастным случаем

NYT: США считают крушение самолета DHL в Литве несчастным случаем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Lukas Balandis / Reuters

Официальные лица США в данный момент считают крушение самолета компании DHL в Литве несчастным случаем, а не диверсией. Об этом сообщило издание New York Times (NYT).

Отмечается, что на основе анализа имеющихся данных американские чиновники склоняются к версии, согласно которой крушение произошло из-за несчастного случая. Литовские правоохранительные органы рассматривают разнообразные версии произошедшего, однако доказательств диверсии в данный момент нет.

Утром 25 ноября самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе. Британская газета Times заявила о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет», а также хабы DHL в Лейпциге и Литве.

Самолет упал в районе жилых домов и загорелся. Согласно данным LRT, три пассажира выжили из-за того, что находились в оторвавшейся кабине, куда не добрался возникший после крушения пожар.

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