«Вашингтон» одержал первую в сезоне победу без Овечкина

«Вашингтон» выиграл у «Флориды» и одержал первую в сезоне победу без Овечкина

Клуб «Вашингтон Кэпиталс» одержал победу над «Флоридой Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Статистика доступна на сайте соревнований.

Встреча состоялась в Санрайзе и завершилась победой гостей со счетом 4:1. Одну из шайб забросил россиянин Иван Мирошниченко — гол стал для него первым в сезоне. «Вашингтон» одержал первую в сезоне победу без капитана команды россиянина Александра Овечкина.

Овечкин получил травму 21 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель. Это рекордный срок за 20 сезонов форварда в лиге.

Овечкин травмировался 19 ноября в игре против «Юты». Россиянин получил удар в ногу в столкновении с канадцем Джеком Макбэйном и не смог самостоятельно покинуть площадку.