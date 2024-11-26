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17:40, 26 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ повторно атаковали место удара по автобусу в Новой Каховке

Сальдо: ВСУ повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали дронами место удара по автобусу в Новой Каховке Херсонской области после приезда оперативных служб. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, передает ТАСС.

«ВСУ запустили дроны для атаки на автомобили служб, которые приехали на помощь пострадавшим пассажирам автобуса в Новой Каховке. К счастью, никто не пострадал», — рассказал он. Губернатор подчеркнул, что в результате атаки были повреждены два автомобиля.

Украинские военные 26 ноября обстреляли пассажирский автобус в Новой Каховке. Сообщается, что удары по населенному пункту были нанесены из 120-миилиметрового миномета.

Как рассказал Владимир Сальдо, в результате атаки пострадали 11 человек, четверо из них не выжили. По его словам, семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

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