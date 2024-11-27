Анна Седокова опубликовала фото в облегающем наряде

Певица Анна Седокова опубликовала фото в корсете с имитацией груди

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя российская певица разместила серию снимков, на которых примерила белую облегающую юбку длины макси. Помимо этого, звезда надела оголяющий тело металлический корсет с имитацией груди и широкий браслет из аналогичного материала. Образ исполнительницы дополнили укладка и яркий макияж.

Ранее Седокова снялась с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера. Звезда поделилась снимками, на которых предстала в облегающих джинсах.