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20:42, 27 ноября 2024Ценности

Анна Седокова опубликовала фото в облегающем наряде

Певица Анна Седокова опубликовала фото в корсете с имитацией груди
Екатерина Ештокина

Фото: @brizhanov_photo

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя российская певица разместила серию снимков, на которых примерила белую облегающую юбку длины макси. Помимо этого, звезда надела оголяющий тело металлический корсет с имитацией груди и широкий браслет из аналогичного материала. Образ исполнительницы дополнили укладка и яркий макияж.

Ранее Седокова снялась с ремнем на голой груди вместо бюстгальтера. Звезда поделилась снимками, на которых предстала в облегающих джинсах.

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