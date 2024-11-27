Apple «пролетела» мимо бума смартфонов 2024 года

Поставки iPhone выросли незначительно, несмотря на бум смартфонов в мире

Корпорация Apple не смогла получить значительной выгоды из бума смартфонов в 2024 году. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Специалисты медиа заметили, что американская компания не смогла продать большого количества iPhone, несмотря на то, что в 2024-м рынок смартфонов впервые за последние годы показал рост, и «пролетела» мимо бума продаж. По оценке исследователей International Data Corporation (IDC), по итогам года рынок вырастет на 6,2 процента, тогда как поставки телефонов Apple — всего на 0,4 процента.

Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) также заметила, что рынок смартфонов восстановился. По данным за октябрь, поставки телефонов выросли на 1,8 процента в годовом исчислении до 29,67 миллиона единиц.

В IDC отметили, что Apple добилась рекордных продаж в Индии, но столкнулась с трудностями в США, Европе и особенно в Китае. По данным CAICT, за октябрь поставки устройств некитайского производства рухнули в регионе на 44,25 процента.

При этом аналитики IDC позитивно оценивают перспективы Apple в 2025 году. По их прогнозу, поставки iPhone вырастут на 3,1 процента, при этом продажи Android-устройств увеличатся всего на 1,7 процента.

В конце ноября аналитики Counterpoint Research рассказали, что корпорация Apple сохранила лидирующие позиции на рынке смартфонов США. В домашнем регионе компания получила долю 53 процента.