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14:06, 27 ноября 2024Наука и техника

Apple отказалась от выпуска красных гаджетов

Apple почти перестала выпускать iPhone и другие гаджеты в красном цвете
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Daniel Romero / YouTube

Корпорация Apple почти перестала выпускать смартфоны и прочие устройства красного цвета. На это обратило внимание издание MacRumors.

С 2006 года Apple сотрудничает с брендом (RED), выпуская некоторые свои гаджеты в красном цвете. Часть средств с продаж этих девайсов компания отправляет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Журналисты заметили, что IT-гигант практически полностью отказался от продажи таких продуктов.

«Единственный девайс из новых, который Apple продает в красном цвете (RED), это iPhone SE 3», — обнаружили авторы медиа. Также на сайте компании доступен красный iPhone 14 и несколько чехлов. При этом Apple не предложила ни одной модели iPhone 15 и iPhone 16 в этом цвете.

Также в материале говорится, что в линейке компании есть наушники Beats в красном цвете корпуса. Однако для них используются другие маркетинговые наименования — Statement Red и Transparent Red.

«Означает ли это, что Apple постепенно отказывается от бренда (RED)? Пока сложно сказать наверняка», — подытожили журналисты. Однако они заметили, что Apple продолжает поддерживать Глобальный фонд для борьбы со СПИДом через программу Apple Pay.

Ранее в Bloomberg заметили, что Apple не будет обновлять AirPods Max. Компания представила свои самые дорогие наушники, оцененные в 549 долларов, в 2019 году.

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