Apple забросила свои самые дорогие наушники

Apple не будет обновлять AirPods Max — самые дорогие наушники за $549

Корпорация Apple не будет в обозримом будущем обновлять наушники AirPods Max. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, в американской компании отказались развивать направление полноразмерных беспроводных наушников. Таким образом, AirPods Max, которые фирма выпустила в 2019 году, останутся без обновления.

AirPods Max являются самыми дорогими наушниками бренда. Их стоимость составила 549 долларов, или около 57 тысяч рублей, и за пять лет с момента релиза не изменилась. «Я ожидаю, что компания сохранит наушники Max в их нынешнем виде в обозримом будущем», — заявил Гурман. По его данным, Apple забросила своей продукт, так как не видит необходимости в производстве крупных дорогих наушников и не хочет выделять на это ресурсов.

При этом в сентябре Apple минорно обновила гарнитуру, добавив в нее чип H2, порт USB-C и предложив пользователям новые цветовые варианты. Однако Max до сих пор не имеют поддержки функции «Адаптивное аудио» (Adaptive Audio), которая присутствует во многих более дешевых наушниках Apple.

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