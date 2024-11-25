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18:04, 25 ноября 2024Наука и техника

Apple забросила свои самые дорогие наушники

Apple не будет обновлять AirPods Max — самые дорогие наушники за $549
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple не будет в обозримом будущем обновлять наушники AirPods Max. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, в американской компании отказались развивать направление полноразмерных беспроводных наушников. Таким образом, AirPods Max, которые фирма выпустила в 2019 году, останутся без обновления.

AirPods Max являются самыми дорогими наушниками бренда. Их стоимость составила 549 долларов, или около 57 тысяч рублей, и за пять лет с момента релиза не изменилась. «Я ожидаю, что компания сохранит наушники Max в их нынешнем виде в обозримом будущем», — заявил Гурман. По его данным, Apple забросила своей продукт, так как не видит необходимости в производстве крупных дорогих наушников и не хочет выделять на это ресурсов.

При этом в сентябре Apple минорно обновила гарнитуру, добавив в нее чип H2, порт USB-C и предложив пользователям новые цветовые варианты. Однако Max до сих пор не имеют поддержки функции «Адаптивное аудио» (Adaptive Audio), которая присутствует во многих более дешевых наушниках Apple.

Ранее аналитики банка Barclays заявили, что iPhone SE 4 анонсируют в марте 2025 года. Новый доступный смартфон Apple получит OLED-дисплей, модем 5G собственного производства и будет работать с искусственным интеллектом (ИИ).

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