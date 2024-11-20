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20:29, 20 ноября 2024Наука и техника

Подтверждены сроки выхода iPhone SE

Appleinsider: в Barclays заявили, что iPhone SE 4 анонсируют в марте 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Новый доступный смартфон Apple представят в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитиков банка Barclays. Те на основе изучения цепочки поставок выяснили, что iPhone SE четвертого поколения выпустят в марте 2025 года. В своем отчете специалисты заявили, что полностью уверены в точности раскрытой информации и могут достоверно подтвердить ее.

Также в Barclays отметили, что iPhone SE будет первым смартфоном Apple, который получит фирменный модем 5G. Актуальная модель SE и другие iPhone оснащаются модемом производства Qualcomm. Ранее сообщалось, что Apple хочет заменить сторонний компонент собственной разработкой.

Журналисты Appleinsider отметили, что специалисты Barclays — не первые, кто указывает на март как на возможный месяц анонса нового SE. В том числе на этот месяц еще в начале 2024-го указывали источники издания The Elec.

Apple традиционно выпускает смартфоны серии SE весной. Так, оригинальная модель и девайс третьего поколения появилась в марте, iPhone SE второго поколения — в апреле.

В октябре инсайдер под ником Jukanlosreve заявил, что iPhone SE получит OLED-дисплей и 8 гигабайт оперативной памяти. Девайс оценят в 499 долларов.

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