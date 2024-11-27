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19:00, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал об огромнейшем количестве русских в одной стране

Блогер Лебедев заявил, что на Кипре живет огромное количество русских людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о большом количестве русских людей в одной стране. Подробностями он поделился в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев уточнил, что речь идет о Кипре. «В Лимасоле (город на Кипре — прим. «Ленты.ру») огромное количество русских, каждая вторая надпись на русском языке. И вообще — Кипр наш», — заявил блогер.

Ранее Лебедев, посетивший все страны, назвал лучшие из них. Он признался, что больше всего ему понравилось в Италии и Японии. Худшими же он счел Малави и Боливию.

До этого блогер побывал в Афганистане и описал один из самых глупых, по его мнению, запретов. Таковым он посчитал запрет на музыку в общественных местах.

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