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12:22, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Посетивший все страны мира Артемий Лебедев назвал лучшие

Артемий Лебедев назвал Италию и Японию одними из лучших стран в мире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал страны, поездки в которые ему больше всего понравились. На эту тему он высказался в подкасте певца Филиппа Киркорова, видео вышло во «ВКонтакте».

Лебедев подтвердил, что посетил все страны в мире. По словам блогера, около ста из них заслуживают внимания.

«Италия, конечно, само собой. Япония», — ответил он на просьбу Киркорова перечислить топ-пять посещенных им государств. Одними из лучших стран в мире дизайнер также назвал Боливию и Малави.

Ранее Артемий Лебедев побывал в Афганистане и рассказал об одном из самых глупых, по его мнению, запретов в стране. Блогер заявил, что из-за запрета на музыку в общественных местах время, проведенное в Афганистане, стало для него неделей тишины.

Перед этим дизайнер назвал Сомали худшим в мире государством. Лебедев объяснил это тем, что в Сомали небезопасно.

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