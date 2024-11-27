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12:22, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме высказались об идее освободить от налога выплаты за больничный

Депутат Бессараб поддержала идею освободить от НДФЛ выплаты за больничный
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Поскольку выплата за больничный — это пособие, оно не должно облагаться налогом, считает член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об идее она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замглавы комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков вносят в Госдуму законопроект об освобождении выплат за больничный от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ). Правительство идею не поддержало, написал ТАСС.

Я сама в свое время выходила с аналогичной инициативой, потому что до сих пор не могу понять, почему в составе оплаты по листку нетрудоспособности есть налог на доходы физических лиц, потому что фактически это во всех документах бюджетных называется "пособие по временной нетрудоспособности", и, как правило, ни одно из пособий не содержит требования к уплате каких-то вычетов из него

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Я тоже получила отрицательный отзыв правительства, в котором мне было пояснено, что в составе выплат по больничным листам, но на самом деле это называется "пособие по временной нетрудоспособности", составом является выплата именно от работодателя, в связи с чем это приравнивается к доходам по заработной плате. Я, конечно, не совсем понимаю именно это пояснение, поскольку в самом понятии пособие по временной нетрудоспособности закладывается его смысл, а поскольку это пособие, оно не должно облагаться налогом, поэтому я бы с удовольствием поддержала коллег», — поделилась депутат.

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