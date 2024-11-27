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17:40, 27 ноября 2024Силовые структуры

Физрук в российском колледже изнасиловал студентку и заставил ее жить с ним

В Якутске физрук изнасиловал первокурсницу и три года заставлял жить с ним
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Якутске 58-летний учитель физкультуры в педагогическом колледже имени Гоголева изнасиловал первокурсницу и потом три года заставлял ее жить с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, фигурант — преподаватель гимнастики и автор научной работы «Личностноориентированный подход к обучению». О том, что он изнасиловал студентку, полицейским рассказали родители пострадавшей. По их словам, мужчина изнасиловал девушку, когда та училась на первом курсе. Затем заставил ее с ним жить в течение трех лет, шантажируя фактом их связи.

В мае 2024 года он приревновал потерпевшую к молодому поклоннику и избил до полусмерти шваброй. Девушку госпитализировали. Только в больнице она рассказала родителям о том, как жила последние три года. По информации Mash, еще в мае физрук уволился по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что задержан учитель физкультуры из школы-интерната в Санкт-Петербурге по подозрению в развращении ученика.

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