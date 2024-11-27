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15:12, 27 ноября 2024Наука и техника

Названо новое предназначение складного смартфона

Samsung показала складной смартфон для геймеров и видеоигр
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Samsung

Корпорация Samsung предложила использовать складной смартфон в качестве игрового устройства. Об этом сообщает издание 91Mobiles.

Журналисты обратили внимание на патент, который компания направила во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO). В документе инженеры Samsung назвали новое предназначение девайсов со складным дисплеем — видеоигры.

Специалисты показали на примере невыпущенного смартфона, что благодаря шарниру игровой гаджет можно складывать пополам для удобной транспортировки. Также с обеих сторон устройства можно разместить элементы управления, как на геймпаде.

Предполагается, что смартфон будет иметь шарнир Flex Hinge, ультратонкое защитное стекло, отдельный защитный чехол.

В материале говорится, что Samsung может выйти с новым устройством на игровой рынок. Вероятно, компания составит конкуренцию Nintendo, Sony и другим производителям портативных консолей. Сроки выхода телефона-приставки не раскрываются.

В конце ноября в Bloomberg рассказали, что компания Sony готовит новую компактную консоль. Судя по всему, девайс позволит запускать поддерживаемые PlayStation 5 игры.

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