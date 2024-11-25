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15:24, 25 ноября 2024Наука и техника

Sony выпустит портативную консоль

Sony выпустит компактную консоль PLayStation через несколько лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Японская корпорация Sony начала разработку компактной игровой консоли PlayStation, чтобы выпустить ее через несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Информированные источники в компании рассказали агентству, что Sony находится на раннем этапе разработки портативного игрового устройства. Судя по всему, девайс позволит запускать поддерживаемые PlayStation 5 игры.

Главной причиной разработки девайса инсайдеры назвали желание составить конкуренцию японской компании Nintendo, которая известна выпуском консолей Switch. Также в корпорации полагают, что в обозримом будущем свою малогабаритную приставку может представить Microsoft.

При этом выпуск портативной консоли точно займет несколько лет. Также источники допустили, что Sony может в итоге заморозить этот проект. Журналисты Bloomberg обратились за комментарием в корпорацию, но не получили оперативного ответа.

В августе 2023 года Sony представила PlayStation Portal — зависимую от PS5 приставку для стриминга игр. По информации Bloomberg, в компании сначала собирались выпустить отдельную портативную приставку, но затем решили ограничиться аксессуаром.

В начале ноября обозреватели проекта Digital Foundry оценили необходимость покупки консоли PS5 Pro. По мнению экспертов, приобретать новую приставку необязательно, так как обычная PS5 отлично работает со всеми играми.

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