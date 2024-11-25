Sony выпустит портативную консоль

Sony выпустит компактную консоль PLayStation через несколько лет

Японская корпорация Sony начала разработку компактной игровой консоли PlayStation, чтобы выпустить ее через несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Информированные источники в компании рассказали агентству, что Sony находится на раннем этапе разработки портативного игрового устройства. Судя по всему, девайс позволит запускать поддерживаемые PlayStation 5 игры.

Главной причиной разработки девайса инсайдеры назвали желание составить конкуренцию японской компании Nintendo, которая известна выпуском консолей Switch. Также в корпорации полагают, что в обозримом будущем свою малогабаритную приставку может представить Microsoft.

При этом выпуск портативной консоли точно займет несколько лет. Также источники допустили, что Sony может в итоге заморозить этот проект. Журналисты Bloomberg обратились за комментарием в корпорацию, но не получили оперативного ответа.

В августе 2023 года Sony представила PlayStation Portal — зависимую от PS5 приставку для стриминга игр. По информации Bloomberg, в компании сначала собирались выпустить отдельную портативную приставку, но затем решили ограничиться аксессуаром.

В начале ноября обозреватели проекта Digital Foundry оценили необходимость покупки консоли PS5 Pro. По мнению экспертов, приобретать новую приставку необязательно, так как обычная PS5 отлично работает со всеми играми.