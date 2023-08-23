Sony представила портативную консоль

Sony анонсировала компактную приставку для стриминга PlayStation Portal

Компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Девайс получил восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц. Устройство имеет интегрированный в корпус контроллер DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Гаджет был предварительно анонсирован в конце мая под кодовым названием Project Q.

PlayStation Portal не работает автономно — для запуска игр по интернету необходимо подключение к приставке PlayStation 5. Аппарат обменивается данными с консолью по Wi-Fi. Девайс получил 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников.

Стоимость PlayStation Portal составляет 199 долларов, или около 19 тысяч рублей. В Sony пообещали, что сообщат о старте приема предзаказов на устройство дополнительно.

Ранее консоль Sony для стриминга раскритиковали авторы проекта Digital Foundry. Эксперты заметили, что не понимают предназначения устройства, а компании не удалось заинтересовать пользователей.