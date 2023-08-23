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18:11, 23 августа 2023Наука и техника

Sony представила портативную консоль

Sony анонсировала компактную приставку для стриминга PlayStation Portal

Изображение: Sony

Компания Sony официально представила новую приставку для стриминга игр PlayStation Portal. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Девайс получил восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц. Устройство имеет интегрированный в корпус контроллер DualSense с адаптивными триггерами и тактильной обратной связью. Гаджет был предварительно анонсирован в конце мая под кодовым названием Project Q.

PlayStation Portal не работает автономно — для запуска игр по интернету необходимо подключение к приставке PlayStation 5. Аппарат обменивается данными с консолью по Wi-Fi. Девайс получил 3,5-миллиметровый разъем для проводных наушников.

Стоимость PlayStation Portal составляет 199 долларов, или около 19 тысяч рублей. В Sony пообещали, что сообщат о старте приема предзаказов на устройство дополнительно.

Ранее консоль Sony для стриминга раскритиковали авторы проекта Digital Foundry. Эксперты заметили, что не понимают предназначения устройства, а компании не удалось заинтересовать пользователей.

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    Андрей Ставицкий
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