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18:27, 27 ноября 2024Спорт

«Химки» с полевым игроком в воротах проиграли «Уралу» в Кубке России

«Химки» с полевым игроком в воротах проиграли по пенальти «Уралу» в Кубке России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Химки» уступили «Уралу» в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и в основное время завершилась со счетом 1:1. На 77-й минуте мяч забил нападающий хозяев Максим Воронов. На 83-й минуте «Химки» сравняли счет благодаря голу Бутты Магомедова.

На четвертой добавленной ко второму тайму минуте голкипер гостей Игорь Обухов получил красную карточку. После этого в воротах его заменил капитан «Химок» Хетаг Хосонов. В серии пенальти (4:3 в пользу «Урала») полевой игрок не смог отразить ни одного удара. Также полузащитник не смог забить соперникам.

Ранее во второй этап четвертьфинала Пути регионов прошли «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Действующим обладателем Кубка России является петербургский «Зенит».

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