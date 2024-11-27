Ида Галич вышла на публику в наряде с глубоким декольте

Телеведущая Ида Галич вышла на публику в черном макси-платье с глубоким декольте

Блогерша и телеведущая Ида Галич вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует «Газета.Ru».

34-летняя инфлюэнсерша посетила премьеру сериала «Первый номер» в московском кинотеатре «Художественный». Для данного события звезда надела черном макси-платье с глубоким декольте, которое украшало колье с бриллиантами.

Помимо этого, знаменитости сделали укладку с завитыми в кудри волосами и ярким мейкапом с графическими стрелками и ярким блеском для губ.

Ранее в ноябре Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье. Инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала напротив зеркала в спальне.