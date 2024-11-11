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20:17, 11 ноября 2024Ценности

Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье

Блогерша Ида Галич похвасталась кубиками пресса в черном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @galichida

Блогерша и телеведущая Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала напротив зеркала в спальне. Звезда надела черный комплект, состоящий из трусов с высокой посадкой и топа на широких бретелях. При этом знаменитость продемонстрировала стройное тело с кубиками пресса. «Доброе спортивное», — подписала она видео.

В октябре Галич снялась в откровенном боди для российского журнала. На размещенном снимке блогерша запечатлена в облегающем боди, оформленном высокими вырезами в районе бедер.

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