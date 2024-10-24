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19:44, 24 октября 2024Ценности

Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала

Блогерша Ида Галич снялась в откровенном боди для российского журнала «ОК!»

Фото: @slav_no

Блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном виде для российского журнала «ОК!». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 34-летняя инфлюэнсерша запечатлена в облегающем боди, оформленном высокими вырезами в районе бедер. При этом она накинула на одно плечо серую шубу, а также надела капроновые чулки и остроносые лакированные туфли.

Кроме того, в новой фотосессии знаменитость показала своего возлюбленного. Им оказался бизнесмен Олег Ледвич.

Ранее также Ида Галич продемонстрировала фанатам татуировку с первым написанным четырехлетним сыном словом. По ее словам, ей захотелось «увековечить этот волшебный момент».

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      Карина Черных
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