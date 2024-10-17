Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:45, 17 октября 2024Ценности

Ида Галич показала тату с первым написанным сыном словом

Ведущая Ида Галич показала тату с написанным четырехлетним сыном словом «мама»

Кадр: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала в Telegram татуировку с первым написанным четырехлетним сыном словом.

34-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, сидя в тату-салоне. Она предстала перед камерой в синих джинсах с завышенной талией, черном топе и бордовом лонгсливе, из которого вытащила одну руку.

Инфлюэнсерша продемонстрировала, как мастер набил ей на плече слово «мама» неровными буквами разного размера. «Мой сын недавно написал свое первое слово. У меня сразу возникло желание увековечить этот волшебный момент», — указала в подписи автор поста.

Ранее в октябре Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье и рассказала о диете.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      В России фура с фейерверками вспыхнула около заправки и попала на видео

      Лавров прибыл в Турцию

      Песков назвал «план победы» Зеленского путем к эскалации

      Российский пенсионер обвинил соседа в краже денег и заколол его ножом

      В России отреагировали на желание Лукашенко участвовать в переговорах по Украине

      Россиян предупредили об опасности сна с незадернутыми шторами

      Мальчик провел 10 дней в джунглях и выжил благодаря звездам и лужам

      Кэмерон Диас объяснила 10-летний перерыв в карьере

      Стали известны обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше