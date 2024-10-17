Ида Галич показала тату с первым написанным сыном словом

Ведущая Ида Галич показала тату с написанным четырехлетним сыном словом «мама»

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала в Telegram татуировку с первым написанным четырехлетним сыном словом.

34-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, сидя в тату-салоне. Она предстала перед камерой в синих джинсах с завышенной талией, черном топе и бордовом лонгсливе, из которого вытащила одну руку.

Инфлюэнсерша продемонстрировала, как мастер набил ей на плече слово «мама» неровными буквами разного размера. «Мой сын недавно написал свое первое слово. У меня сразу возникло желание увековечить этот волшебный момент», — указала в подписи автор поста.

Ранее в октябре Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье и рассказала о диете.