Ведущая Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье и рассказала о диете

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич похвасталась фигурой в нижнем белье и рассказала о диете. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша снялась в спальне у зеркала в полупрозрачном кроп-топе и трусах-шортах. При этом она продемонстрировала тело с разных ракурсов, отметив, что ее физическая форма зависит от менструального цикла. Так, в первые две недели знаменитость активно посещает тренировки, следит за питанием и пропускает ужин, в результате чего выглядит спортивной.

Однако в оставшееся время вести здоровый образ жизни ей становится сложнее. «Ближе к концу цикла я ухожу в легкую депрессию, за волосы вытаскиваю себя на спорт, не пропускаю ни одной чипсины и все время хочу соленую рыбу, молоко, которое я в принципе нечасто пью, и печенье», — отметила автор поста.

В сентябре Ида Галич пожаловалась на лишний вес и раскрыла количество набранных килограммов.