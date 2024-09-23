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18:46, 23 сентября 2024Ценности

Ида Галич пожаловалась на лишний вес

Ида Галич пожаловалась на лишний вес и рассказала, что набрала 3,5 килограмма

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась на лишний вес и раскрыла количество набранных килограммов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша посетовала, что после прошедших двух дней поправилась на 3,5 килограмма. При этом она уточнила, что возвращается к занятиям спортом и правильному питанию.

«Я взвесилась. После этих двух дней я вешу больше, чем даже после шестидневного путешествия в Китае, где я тоже разрешала себе все. Понятно, что это вода и я не переживаю. Но смешно. Ох уж эти гостеприимные русские дачи», — рассказала Галич.

Ранее в сентябре Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Блогерша разместила снимок, на котором снялась в спальне напротив зеркала. Звезда надела кружевной комплект, состоящий из бюстгальтера без подклада и трусов с низкой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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