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19:46, 5 сентября 2024Ценности

Ида Галич показала фигуру в нижнем белье

Блогерша Ида Галич показала фигуру в кружевном нижнем белье

Фото: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша разместила снимок, на котором снялась в спальне напротив зеркала. Звезда надела кружевной комплект, состоящий из бюстгальтера без подклада и трусов с низкой посадкой. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

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Волосы Галич обернула в белое махровое полотенце. «Есть у девочек несколько дней в месяц, когда мы просыпаемся без отеков, прыщей и с хорошим настроением», — подписала она пост.

В августе Ида Галич вышла на публику в откровенном платье. На фото блогерша предстала в красном сияющем платье длины макси с глубоким разрезом до бедра.

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      Екатерина Ештокина
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