Киллер самой известной ОПГ Казани хочет выйти на волю из «Черного дельфина». Он готов сдать заказчиков громкого убийства

В Казани задержали бизнесменов за организацию заказного убийства

В Казани задержали бизнесменов, причастных к организации заказной расправы в 1999 году. Тогда два предпринимателя наняли на дело киллеров из ОПГ «Хади Такташ».

Исполнители должны были расправиться с недоброжелателем за 4 тысячи долларов. 28 января 1999 года, уточнив все условия сделки, киллеры расстреляли мужчину в Казани. Тогда заказчиков убийства найти не смогли. Их личности установили лишь осенью 2024 года.

В итоге задержанными оказались 50-летний замгендиректора «Автодора» и его 49-летний подчиненный. Их компания занимается перевозками товаров. Бизнесмены сейчас находятся под следствием, им предъявлено обвинение. Известно, что в прошлом обоих привлекали к ответственности за эпизоды мошенничества.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Имена заказчиков сдал главный киллер ОПГ «Хади Такташ»

Ринат Фархтдинов, известный как Ритник и отбывающий сейчас пожизненный срок в колонии «Черный дельфин», сделал заявление по громкому делу 25-летней давности. Главный киллер ОПГ «Хади Такташ» сдал силовикам заказчиков расправы.

Ритник рассказал, что его и еще одного члена ОПГ Александра Новицкого наняли казанские бизнесмены Вадим Сошников и Рафаиль Хамдеев. Бандиты должны были избавиться от местного предпринимателя Олега Палутина. Казанские киллеры дождались мужчину и расстреляли из пистолета Макарова.

Мотивом для убийства, как указала официальный представитель МВД России Ирина Волк, стал долг. В 1998-м Сошников и Хамдеев ходили к Палутину за деньгами. Позднее, когда пришло время возвращать сумму, они решили избавиться от заемщика.

Насколько известно, активным содействием в раскрытии дела 25-летней давности Ритник надеется сократить пожизненное наказание до 25 лет. Тем самым он хочет успеть подать заявление об условно-досрочном освобождении. Его подельник Александр Новицкий, например, в 2016-м освободился из тюрьмы. При этом, будучи на свободе, он не смог победить туберкулез.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Хади Такташ» была самой известной бандой Казани в 1990-х

Банда появилась в 1982-м. Ее название пошло с казанской улицы, названной в честь татарского поэта Хади Такташа.

ОПГ занималась мошенничеством, расправами и остальными незаконными действиями. Как считается, для жителей Казани она была настоящим кошмаром 90-х.

Ритник был главным киллером ОПГ. Участвовал во многих делах банды. В частности, он расправился с супругом своей бывшей жены Юлии Гавриловой. Его жертва — Никита Воздвиженский — в свое время входил в ОПГ «Хади Такташ», но не выдержал местной политики и позднее оставил группировку. Воздвиженский и Гаврилова поженились, когда Ритник сидел в тюрьме.

В конце лета 1998 года Воздвиженского застрелили около своей машины. Киллер изначально проколол колесо машины и воспользовался тем, что жертва, оглядывая авто, присела на корточки. Известно, что убийцу видела Гаврилова, сидевшая на пассажирском сидении. Им оказался Новицкий.

К январю 2002 года правоохранители уже собрали 32 тома уголовного дела на членов банды «Хади Такташ». 17 свидетелей тщательно скрывали: их привозили на заседания с охраной, размещали в одной из комнат. Сами граждане входили в зал заседаний с закрытыми лицами и сидели под плотными одеялами. На фоне расследования дел хадишевских впервые в российской истории была применена программа защиты свидетелей.