Культовый актер обвинил американцев в невежестве насчет Украины

Актер Алек Болдуин жестко раскритиковал американцев, которые не знают об Украине

Американский актер Алек Болдуин выступил с жесткой критикой американцев из-за невежества относительно ситуации на Украине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Во время своего выступления на Туринском кинофестивале культовый актер заявил, что новости в США — это бизнес, а людям приходится узнавать информацию из фильмов.

«Американцы или вообще ничего не знают об изменении климата, об Украине, либо знают ничтожно мало. Эту пустоту частично восполняет киноиндустрия, документальные и художественные фильмы, но это ничто», — сказал он.

Ранее стало известно, что легендарный режиссер Квентин Тарантино обвинил Болдуина в смерти оператора на съемочной площадке.