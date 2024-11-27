Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:56, 27 ноября 2024Культура

Культовый актер обвинил американцев в невежестве насчет Украины

Актер Алек Болдуин жестко раскритиковал американцев, которые не знают об Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американский актер Алек Болдуин выступил с жесткой критикой американцев из-за невежества относительно ситуации на Украине. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Во время своего выступления на Туринском кинофестивале культовый актер заявил, что новости в США — это бизнес, а людям приходится узнавать информацию из фильмов.

«Американцы или вообще ничего не знают об изменении климата, об Украине, либо знают ничтожно мало. Эту пустоту частично восполняет киноиндустрия, документальные и художественные фильмы, но это ничто», — сказал он.

Ранее стало известно, что легендарный режиссер Квентин Тарантино обвинил Болдуина в смерти оператора на съемочной площадке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер самой известной ОПГ Казани хочет выйти на волю из «Черного дельфина». Он готов сдать заказчиков громкого убийства

      Зеленский подпишет закон о повышении налогов

      Французские СМИ уличили в предвзятом отношении к Сафонову из-за гражданства

      Неизвестный напал на туристку во время экскурсии и сломал ей челюсть

      В ООН заявили о намерении Байдена «поднагадить» Трампу

      США выбрали Falcon Heavy для запуска аппарата с плутонием-238

      В Британии завили о преимуществе России перед Западом из-за запуска «Орешника»

      Украина атаковала российский регион во время визита Путина в Казахстан

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Артемий Лебедев рассказал об огромнейшем количестве русских в одной стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше