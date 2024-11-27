Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по помощи Украине

Стремление действующего президента США Джо Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией в 2025 году демонстрирует его «воровские инстинкты». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, нынешняя американская администрация хочет «забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось», кроме Киева.

27 ноября стало известно, что Байден сделал тайный запрос к Конгрессу выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь для Украины. Также сообщалось о планах главы государства и вице-президента Камалы Харрис передать Киеву ядерное оружие до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года.