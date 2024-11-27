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23:23, 27 ноября 2024Мир

Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по помощи Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Стремление действующего президента США Джо Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта с Россией в 2025 году демонстрирует его «воровские инстинкты». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с телеканалом «Звезда».

По его словам, нынешняя американская администрация хочет «забрать себе весь общак, чтобы никому не досталось», кроме Киева.

27 ноября стало известно, что Байден сделал тайный запрос к Конгрессу выделить дополнительные 24 миллиарда долларов на помощь для Украины. Также сообщалось о планах главы государства и вице-президента Камалы Харрис передать Киеву ядерное оружие до окончания срока своих полномочий 20 января следующего года.

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