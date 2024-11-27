Любовники занялись сексом на пляже при десятках свидетелей

В Австралии мужчина и женщина занялись сексом на пляже в городе Сидней на глазах десятков свидетелей. Об этом сообщает Daily Mail.

На любовников, которые «возились в песке», обратили внимание отдыхающие около девяти часов вечера. Один из очевидцев заснял происходящее на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что пара занимается сексом на пляже, в то время как мимо ходят люди и смотрят на них. Затем к любовникам подходят двое мужчин, чтобы выяснить, что происходит.

«Не могу поверить, что они занимались этим прямо возле гуляющих семей в таком многолюдном месте. Они просто делали это у всех на виду», — рассказал свидетель происшествия.

Другой мужчина заявил, что наблюдает подобную сцену на этом же пляже не впервые. При этом в полиции штата Новый Южный Уэльс заявили, что не получали жалоб на нарушение общественного порядка.

Издание уточняет, что за непристойное обнажение в общественном месте паре может грозить до полугода тюрьмы и штраф в размере 1,1 тысячи австралийских долларов (74,2 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в новозеландском городе Окленд женщина обнаружила пару пенсионного возраста, занимавшуюся сексом на поле для гольфа. Свидетельница заметила любовников, когда совершала утреннюю пробежку.

