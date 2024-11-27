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18:06, 27 ноября 2024Наука и техника

Microsoft заподозрили в чтении документов пользователей

Microsoft опровергла, что использует личные данные пользователей для обучения ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft ответила на обвинения в том, что она использует личные данные пользователей для обучения нейросетей. Об этом сообщает издание The Verge.

Специалисты обратили внимание на пользовательское соглашение сервиса Microsoft 365, в котором говорится, что искусственный интеллект (ИИ) может иметь доступ к личным данным пользователей. На основе этого пункта потребители заподозрили корпорацию в том, что она может читать личные документы пользователей и обучать на их основе искусственный интеллект (ИИ).

В Microsoft опровергли, что раскрывают конфиденциальные данные потребителей для своей выгоды: «Мы не используем данные клиентов для обучения больших языковых моделей (LLM)». Также в компании объяснили, что личные данные могут быть раскрыты только в том случае, если пользователи сами делятся ими с другими.

По мнению журналистов медиа, в компании допустили озабоченность пользователей, потому что ошиблись в формулировках. «Однако люди справедливо обеспокоены тем, что компании собирают данные пользователей без разрешения», — заметили специалисты. Авторы издания вспомнили, что в начале года похожий пункт нашли в договоре об использовании сервисов Adobe, что вызвало панику среди клиентов.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что производство более мощных консолей не имеет смысла, так как технический прогресс достиг своего «потолка». По их мнению, Sony и Microsoft стоит сосредоточиться на играх, а не увеличении мощности приставок.

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