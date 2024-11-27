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16:17, 27 ноября 2024Бывший СССР

МИД заявил о готовности обменять сотни украинских пленных

Захарова: Россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Россия готова уже сейчас обменять 630 украинских пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняться организацией новых обменов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой, готовы уже сейчас провести обмен 630 украинских военнопленных», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова рассказала о включении властями Украины в список на обмен военнопленных ранее переданных бойцов ВСУ или неизвестных российской стороне. Дипломат указала на преследование Киевом корыстных интересов и подчеркнула готовность Москвы обменять сотни военнослужащих.

Ранее пленный солдат ВСУ Владимир Черныш рассказал о «затыкании дыр» непригодными для службы мужчинами. По словам Черныша, ему и его сослуживцам пригрозили расправой, несмотря на их непригодность к боевым действиям.

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