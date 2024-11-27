Дубинский: Зеленский хочет сократить население Украины до 10 млн человек для ЕС

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, что намерен осуществить президент Украины Владимир Зеленский для интеграции страны в Европейский союз. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Дубинский раскрыл план Зеленского для интеграции Украины в ЕС и сообщил, что тот хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек. «Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — отметил он.

По мнению депутата, стране с населением в 10 миллионов человек интегрироваться в Евросоюз проще. Он напомнил, что на 40 миллионов населения требуется одна квота для евродепутатов, а на 10 миллионов — в четыре раза меньше.

