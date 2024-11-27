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03:43, 27 ноября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли план Зеленского для интеграции Украины в ЕС

Дубинский: Зеленский хочет сократить население Украины до 10 млн человек для ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, рассказал, что намерен осуществить президент Украины Владимир Зеленский для интеграции страны в Европейский союз. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Дубинский раскрыл план Зеленского для интеграции Украины в ЕС и сообщил, что тот хочет сократить население Украины до 10 миллионов человек. «Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — отметил он.

По мнению депутата, стране с населением в 10 миллионов человек интегрироваться в Евросоюз проще. Он напомнил, что на 40 миллионов населения требуется одна квота для евродепутатов, а на 10 миллионов — в четыре раза меньше.

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