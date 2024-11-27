Назван самый безопасный город России

Владикавказ назвали самым безопасным городом России

Согласно исследованию Финансового Университета при Правительстве РФ, Владикавказ назвали самым безопасным городом России. Об этом пишет «15-й Регион».

Почетную награду мэру столицы Северной Осетии Вячеславу Мильдзихову вручили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

«Это, безусловно, важная и серьезная награда, — заявил Мильдзихов. — Стимул для развития и роста. <…> Безусловно, наша главная задача — сделать все возможное, чтобы он оставался безопасным, комфортным и благополучным».

Отмечается, что в числе лауреатов премии в области качества жизни Владикавказ находится в одном ряду с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

Ранее глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло перечислил самые красивые места Владикавказа. В первую очередь глава республики посоветовал посетить бывший кинотеатр «Комсомолец», который является объектом культурного наследия и старейшим кинотеатром в России.