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17:58, 27 ноября 2024Моя страна

Назван самый безопасный город России

Владикавказ назвали самым безопасным городом России
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно исследованию Финансового Университета при Правительстве РФ, Владикавказ назвали самым безопасным городом России. Об этом пишет «15-й Регион».

Почетную награду мэру столицы Северной Осетии Вячеславу Мильдзихову вручили полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и ректор Финансового университета Станислав Прокофьев.

«Это, безусловно, важная и серьезная награда, — заявил Мильдзихов. — Стимул для развития и роста. <…> Безусловно, наша главная задача — сделать все возможное, чтобы он оставался безопасным, комфортным и благополучным».

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Отмечается, что в числе лауреатов премии в области качества жизни Владикавказ находится в одном ряду с Москвой, Казанью, Санкт-Петербургом и Сочи.

Ранее глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло перечислил самые красивые места Владикавказа. В первую очередь глава республики посоветовал посетить бывший кинотеатр «Комсомолец», который является объектом культурного наследия и старейшим кинотеатром в России.

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