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11:56, 27 ноября 2024Спорт

Назван самый возрастной наказанный за допинг спортсмен из России

Кондрашеву назвали самой возрастной наказанной за допинг спортсменкой России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dmitry Kalinovsky/ Shutterstock / Fotodom  

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) назвало самого возрастного спортсмена-россиянина, отбывающего наказание за допинг. Об этом сообщает ТАСС.

Ей является 64-летняя чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Кондрашева. В 2018 году 58-летнюю спортсменку дисквалифицировали на восемь лет. В ее допинг-пробе было обнаружено четыре запрещенных вещества из группы стероидов.

Кондрашева отбывает вторую дисквалификацию в карьере. Первый раз она была отстранена от спорта на четыре года в 2012 году.

19 ноября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о планах вовлечь фигуристку Камилу Валиеву в борьбу с допингом. Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке.

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