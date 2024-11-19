Глава РУСАДА захотела вовлечь Валиеву в борьбу с допингом

Глава РУСАДА Логинова захотела вовлечь фигуристку Валиеву в борьбу с допингом

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила о планах вовлечь фигуристку Камилу Валиеву в борьбу с допингом. Ее слова приводит РИА Новости.

Функционер отметила, что в организации стараются говорить с молодежью на одном языке. «Понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью. А ее как кумира миллионов услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении», — заявила Логинова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Валиевой вернуться в спорт. Она усомнилась в том, что у фигуристки это получится.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).