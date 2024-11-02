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12:17, 2 ноября 2024Спорт

Роднина оценила шансы Валиевой вернуться в спорт

Роднина усомнилась, что фигуристка Валиева сможет вернуться на прежний уровень
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Камилы Валиевой вернуться в спорт после дисквалификации. Ее слова приводит РИА Новости.

Роднина усомнилась в том, что Валиева сможет вернуться на прежний уровень, но пожелала фигуристке успеха и удачи. «В силу того, что изменились параметры тела, а после этого меняется и техника. Наверное, она сейчас находится не в такой тренировочной форме, в которой была до всех этих событий. Потому что мы все прекрасно знаем, что тела девушек меняются, изменяются и техника, и психика», — отметила она.

Ранее 18-летняя Валиева заявила о желании вернуться в спорт после отстранения. Она подчеркнула, что будет прикладывать все усилия.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

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