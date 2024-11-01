Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
3:4
Завершен
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
Ак Барс
2:2
Перерыв
live
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
6:1
3-й период
live
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даллас Старз
1:2
1-й период
live
Флорида Пантерз
НХЛ — регулярный чемпионат
Григор Димитров
Сегодня
22:30 (Мск)
Карен Хачанов
Париж
Миннесота Уайлд
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
21:05, 1 ноября 2024Спорт

Валиева заявила о желании вернуться в спорт

Фигуристка Валиева заявила о желании вернуться в спорт после дисквалификации
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о желании вернуться в спорт после дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева. Она подчеркнула, что будет прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и болельщиков.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Фигуристка продолжает выступать в различных ледовых шоу. Также она начала обучение на тренера в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Приходится огрызаться». Представитель России в МВФ рассказал, что на заседаниях фонда хамят и оскорбляют Путина

      Управляющую компанию элитного московского ЖК обвинили в травле собак

      Полковник погиб из-за ракетной атаки на расположение украинской полиции

      Жена Канье Уэста пришла в галерею почти голой

      Медведев назвал очевидным выбор между Украиной в НАТО и началом мировой войны

      В США объявили о выделении очередного пакета помощи Украине

      Еще один БПЛА сбили в российском регионе

      Фицо подтвердил присоединение Словакии к «Друзьям мира» по Украине

      Валиева заявила о желании вернуться в спорт

      Гинеколог развеяла мифы о мужском бесплодии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше