Фигуристка Валиева заявила о желании вернуться в спорт после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева заявила о желании вернуться в спорт после дисквалификации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо», — заявила Валиева. Она подчеркнула, что будет прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и болельщиков.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Фигуристка продолжает выступать в различных ледовых шоу. Также она начала обучение на тренера в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).