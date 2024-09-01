Стало известно о месте обучения Валиевой

Sport24: фигуристка Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО. Об этом Sport24 сообщил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Лайшев заявил, что не знает, какое направление выбрала спортсменка. Он добавил, что она будет работать на Первом канале.

Ранее Валиева рассказала об учебе в школе. «В школу я нечасто ходила. Поблажки учителя иногда делали, за что им спасибо», — заявила она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).