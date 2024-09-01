Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
2:2
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Монако
1:1
Завершен
Ланс
Франция — Лига 1|3-й тур
Крылья Советов
0:1
Перерыв
live
Динамо Мх
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:45 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|7-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|3-й тур
Лилль
Сегодня
21:45 (Мск)
ПСЖ
Франция — Лига 1|3-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:30 (Мск)
Бетис
Испания — Примера|4-й тур
17:46, 1 сентября 2024Спорт

Стало известно о месте обучения Валиевой

Sport24: фигуристка Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО. Об этом Sport24 сообщил директор «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Лайшев заявил, что не знает, какое направление выбрала спортсменка. Он добавил, что она будет работать на Первом канале.

Ранее Валиева рассказала об учебе в школе. «В школу я нечасто ходила. Поблажки учителя иногда делали, за что им спасибо», — заявила она.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль рассказал об ответе России на вторжение ВСУ в Курскую область. Он не будет разовым событием

      В Харькове поврежден объект энергетики

      Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло

      Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА на Курскую область

      Оксана Самойлова раскрыла траты на школьную форму

      Экс-участница группы «Мираж» обвинила коллегу в сговоре против нее

      Гладков сообщил о находящихся в крайне тяжелом состоянии детях после обстрела Белгорода

      Стало известно о месте обучения Валиевой

      Полковник высказался о значении боев за Угледар

      Умер народный артист России Алексей Кудинович

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше