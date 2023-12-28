Валиева рассказала о поблажках учителей в школе

Фигуристка Камила Валиева заявила, что нечасто ходила в школу

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об учебе в школе. Ее слова приводит Woman Hit.

«В школу я нечасто ходила. Поблажки учителя иногда делали, за что им спасибо», — заявила 17-летняя спортсменка. Она рассказала, что ей всегда нравилась математика, однако остальные предметы она изучала без удовольствия. Фигуристка подчеркнула, что хочет поступить в спортивный вуз.

На завершившемся в Челябинске чемпионате России Валиева заняла третье место, набрав 237,99 балла. Победительницей стала еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян, получив 246,53 балла.

Фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки будет вынесено в январе 2024 года.