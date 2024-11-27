Пенсионерка была сбита машиной во время отпуска, лишилась части черепа и впала в кому

DM: пенсионерка лишилась части черепа и оказалась в коме из-за наезда машины

Пенсионерку сбила машина во время ее отпуска в американском штате Миссури. Она лишилась части черепа и впала в кому, сообщает Daily Mail (DM).

По информации издания, внедорожник задавил 73-летнюю Джейн Рубенс из Эдинбурга, Шотландия, на пешеходном переходе 1 ноября. Женщина получила серьезные травмы мозга и перенесла несколько операций, во время которых врачам пришлось удалить часть черепа. В настоящее время пострадавшая все еще находится в коме.

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Неврологи заявили, что Рубенс нельзя перевозить на родину в ближайшие 3-6 месяцев, поскольку дорога может навредить ей. Однако страховая компания поначалу отказалась оплачивать столь долгое пребывание туристки в больнице чужой страны. Несмотря на просьбы родственников, страховщики были непреклонны.

Тогда дочь Рубенс написала о случившемся в соцсетях, и ее публикация собрала больше двух миллионов просмотров. Оценив ситуацию, страховая компания все же согласилась оплатить лечение пострадавшей.

Ранее восьмилетний мальчик из Австралии отправился отдыхать с семьей на Бали, Индонезия, и впал в кому после ДТП на квадроцикле. Уточняется, что ребенок катался на одном квадроцикле со своим братом, а на втором ехали другие его родственники.