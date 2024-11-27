Песков высказался о притеснении российских журналистов на Западе

Песков: Россия ответит на притеснение журналистов на Западе наилучшим образом

Россия будет реагировать на притеснение российских журналистов на Западе наилучшим для нее образом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что журналистам из России не дают возможности работать на Западе. В частности, уточнил представитель Кремля, россиян лишают возможности продлевать аккредитации. «Вот такая свобода слова по-европейски», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва будет думать, какие меры следует принять в ответ.

В июле сообщалось, что Франция отказала в аккредитации некоторым российским журналистам на освещение Олимпийских игр. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что представителей российских СМИ не пустили работать на мероприятие из-за подозрений в шпионаже. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ в аккредитации журналистов продиктован паранойей и русофобией.