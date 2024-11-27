Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:13, 27 ноября 2024Бывший СССР

Россия оставила на усмотрение Украины формирование обменных списков

Захарова: Москва оставляет Киеву решение, кого из военных РФ включать в обмен
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва оставляет на усмотрение Киева решение, кого из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России включать в списки на обмен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чем обусловлена наша позиция? Да тем, что возвращение из плена каждого из наших ребят одинаково важно для нас. В отличие от киевского режима, мы не делим наших [военных] по религиозному или национальному признаку, либо по принадлежности к воинским подразделениям», — объяснила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на отсутствие конструктивной позиции у Киева при решении вопросов по обмену военнопленными. По ее словам, после того, как МИД России заявил о нежелании Украины возвращать своих пленных бойцов, в республике разразился скандал. В его ходе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец для «имитации заинтересованности» запросил список военнопленных, который был незамедлительно направлен Москвой. Захарова подчеркнула, что Россия готова передать более 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на паритетных условиях.

Официальный представитель МИД России также высказалась о намерении Украины получить ядерное оружие. По ее словам, Москва не располагает фактами по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Киллер самой известной ОПГ Казани хочет выйти на волю из «Черного дельфина». Он готов сдать заказчиков громкого убийства

      Зеленский подпишет закон о повышении налогов

      Французские СМИ уличили в предвзятом отношении к Сафонову из-за гражданства

      Неизвестный напал на туристку во время экскурсии и сломал ей челюсть

      В ООН заявили о намерении Байдена «поднагадить» Трампу

      США выбрали Falcon Heavy для запуска аппарата с плутонием-238

      В Британии завили о преимуществе России перед Западом из-за запуска «Орешника»

      Украина атаковала российский регион во время визита Путина в Казахстан

      В российском регионе осудят наемника из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

      Артемий Лебедев рассказал об огромнейшем количестве русских в одной стране

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше