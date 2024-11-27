Россия оставила на усмотрение Украины формирование обменных списков

Захарова: Москва оставляет Киеву решение, кого из военных РФ включать в обмен

Москва оставляет на усмотрение Киева решение, кого из военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России включать в списки на обмен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Чем обусловлена наша позиция? Да тем, что возвращение из плена каждого из наших ребят одинаково важно для нас. В отличие от киевского режима, мы не делим наших [военных] по религиозному или национальному признаку, либо по принадлежности к воинским подразделениям», — объяснила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на отсутствие конструктивной позиции у Киева при решении вопросов по обмену военнопленными. По ее словам, после того, как МИД России заявил о нежелании Украины возвращать своих пленных бойцов, в республике разразился скандал. В его ходе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец для «имитации заинтересованности» запросил список военнопленных, который был незамедлительно направлен Москвой. Захарова подчеркнула, что Россия готова передать более 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на паритетных условиях.

Официальный представитель МИД России также высказалась о намерении Украины получить ядерное оружие. По ее словам, Москва не располагает фактами по данному вопросу.