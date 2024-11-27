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11:31, 27 ноября 2024Забота о себе

Смертельно больная женщина с ампутированной ногой решила выйти замуж

Mirror: у женщины с огромной шишкой в ноге нашли агрессивный вид рака
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ellie Downes / SWNS

28-летняя жительница Великобритании по имени Эллис Даунс пережила ампутацию ноги после того, как у нее обнаружили агрессивный вид рака. Впоследствии выяснилось, что ее заболевание не поддается лечению, однако Даунс решила все равно выйти замуж за своего жениха. Историю смертельно больной женщины рассказало издание Mirror.

В августе 2021 года у Даунс выявили остеосаркому четвертой стадии и хондробластому (редкий тип нераковой опухоли кости). В ее большеберцовой кости во время МРТ нашли опухоль размером с грейпфрут, которую необходимо было удалить. Во время операции кость заменили на искусственную, однако нога осталась изуродованной, из-за чего Даунс чувствовала себя подавленно

Врачи предложили ей ампутировать ногу и она согласилась. «После ампутации я почувствовала себя намного лучше», — призналась женщина.

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Когда Даунс планировала начать учиться ходить с протезом, врачи сообщили, что болезнь прогрессирует и опухоль распространилась в позвоночник. Они также сказали, что вскоре она станет парализованной, а жить ей осталось не более полугода.

За это время пациентка планирует успеть выйти замуж за своего жениха. «Я немного грущу из-за свадьбы. Я всегда хотела свадьбу с эффектом "вау!" В итоге все будет по-другому, но, примерив платье, я все равно буду чувствовать себя красивой», — заявила она.

Ранее стала известна история жительницы Шотландии по имени Никола Макфадден, которая часто посещала солярий. Из-за увлечения искусственным загаром у женщины развился рак кожи.

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