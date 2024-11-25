У любительницы загара нашли смертельно опасную болезнь после появления шишки на ноге

Glasgow Live: посещавшая солярий почти 30 лет женщина заболела раком

Жительница Шотландии по имени Никола Макфадден почти 30 лет посещала солярий. Историю о том, как из-за увлечения загаром у женщины развилась смертельно опасная болезнь, рассказало издание Glasgow Live.

Макфадден ходила в солярий ежедневно начиная с 16-летнего возраста. В 2023 году она обнаружила у себя на ноге шишку. Во время последующего обследования врачи диагностировали у нее рак кожи.

«Я заметила только одну шишку на ноге, плоскую, но приподнятую. Но во время осмотра врачи нашли три очага рака кожи. Меня успокоили, что рак выявили на ранней стадии, но все же мне провели операцию по удалению пораженных участков», — рассказала любительница загара.

Макфадден добавила, что за почти 30 лет посещения соляриев ее ни разу не предупредили о том, что эта привычка может провоцировать рак кожи.

Ранее врач-патологоанатом Дмитрий Буланов посоветовал некоторым людям опасаться солнца. По его словам, в группе повышенного риска находятся люди в возрасте от 35 до 45 лет и старше 55 лет. В этот период жизни клетки кожи становятся более уязвимыми к воздействию ультрафиолетового излучения, и меланома может развиваться быстрее.

