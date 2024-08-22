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19:30, 22 августа 2024Забота о себе

Врач посоветовал некоторым людям опасаться солнца

Врач Буланов: загар может привести к развитию злокачественных новообразований

Фото: Rod Long / Unsplash

Одна из главных причин, по которой некоторым людям стоит опасаться длительного пребывания на солнце, — повышенный риск развития меланомы, агрессивного типа рака кожи, рассказал врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «Лабквест» Дмитрий Буланов. Факторы риска он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, ультрафиолетовое излучение оказывает мощное воздействие на клетки кожи, особенно на меланоциты, которые отвечают за выработку пигмента меланина. Под воздействием солнца эти клетки могут подвергаться мутациям, что в конечном итоге может привести к развитию злокачественных новообразований.

Особенно уязвимы к этому воздействию люди с определенными факторами риска, предупредил специалист. Так, если у кого-то из родственников была диагностирована меланома, риск заболеть этой болезнью существенно возрастает из-за наследственной предрасположенности.

Кроме того, в группе повышенного риска находятся люди в возрасте от 35 до 45 лет и старше 55 лет. В этот период жизни клетки кожи становятся более уязвимыми к воздействию ультрафиолетового излучения, и меланома может развиваться быстрее, уточнил Буланов.

Помимо этого, дополнительную нагрузку на меланоциты может создать резкая смена климата или длительное пребывание на солнце, например, при отдыхе в жарких странах. Если кожа не привыкла к такому интенсивному воздействию солнца, то вышеперечисленные риски значительно возрастают. В таких условиях клетки могут не успевать адаптироваться, что увеличивает вероятность развития патологий

Дмитрий Булановврач

Чтобы снизить риск возникновения меланомы, собеседник «Ленты.ру» рекомендовал избегать продолжительного нахождения на солнце, особенно в периоды его наибольшей активности. Он также отметил, что защитить кожу поможет использование солнцезащитных средств с высоким SPF, ношение защитной одежды и головных уборов.

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«Регулярный осмотр кожи и своевременное обращение к врачу при обнаружении подозрительных изменений, таких как изменение цвета или формы родинок, зуд, шелушение или изъязвление, помогают вовремя предотвратить развитие меланомы и крайне рекомендуются каждому, особенно людям с факторами риска», — заключил эксперт.

Ранее в Санкт-Петербурге 21-летняя девушка решила позагорать и оказалась в реанимации с ожогами 80 процентов тела. Известно, что россиянка расположилась на самом солнцепеке возле общежития на Вертолетной улице. Спустя полтора часа ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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      Екатерина Смирная
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