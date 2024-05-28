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11:21, 28 мая 2024Россия

21-летняя россиянка решила позагорать и оказалась в реанимации

В Петербурге девушка решила позагорать и оказалась в реанимации с ожогами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 21-летняя девушка решила позагорать и оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Об этом стало известно 78.ru.

По информации телеканала, россиянка днем вышла из общежития на Вертолетной улице. Она расположилась на самом солнцепеке. Спустя полтора часа горожанку в тяжелом состоянии госпитализировали. У нее обгорело 80 процентов тела.

Врачи начали оказывать девушке всю необходимую помощь. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

В Петербурге из-за жары продлили «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что в ингушском поселении Экажево 15-летний школьник получил ожоги почти 100 процентов тела из-за того, что пролил на себя канистру с бензином. Инцидент произошел, когда он вместе с другим юношей находился в котельной частного дома.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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