Тренер ПСЖ высказался об ошибке Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Луис Энрике после ошибки Сафонова в игре с «Баварией» призвал не искать виновных

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об ошибке российского вратаря команды Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Его слова приводит RMC Sport.

Специалист отметил, что результата добивается вся команда. «Всегда есть желание найти виновного. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот и все», — заявил Энрике.

Матч прошел в ночь на среду, 27 ноября, в Мюнхене. «Бавария» одержала победу со счетом 1:0, в эпизоде с пропущенным голом Сафонов неудачно сыграл на выходе.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими.