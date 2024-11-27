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09:14, 27 ноября 2024Спорт

Тренер ПСЖ высказался об ошибке Сафонова в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Луис Энрике после ошибки Сафонова в игре с «Баварией» призвал не искать виновных
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался об ошибке российского вратаря команды Матвея Сафонова в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Его слова приводит RMC Sport.

Специалист отметил, что результата добивается вся команда. «Всегда есть желание найти виновного. Если кто и виноват, так это я. Я несу ответственность. Вот и все», — заявил Энрике.

Матч прошел в ночь на среду, 27 ноября, в Мюнхене. «Бавария» одержала победу со счетом 1:0, в эпизоде с пропущенным голом Сафонов неудачно сыграл на выходе.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими.

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