ПСЖ с Сафоновым проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

ПСЖ с Матвеем Сафоновым проиграл «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ на выезде проиграл мюнхенской «Баварии» в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 27 ноября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей гол забил Ким Мин Джэ. На 57-й минуте парижане остались вдесятером: второе предупреждение получил Усман Дембеле.

Весь матч в составе ПСЖ на поле провел российский голкипер Матвей Сафонов. В эпизоде с пропущенным голом вратарь неудачно сыграл на выходе.

В активе ПСЖ после пяти туров четыре очка, клуб находится на 25-м месте. «Бавария» с девятью очками занимает 11-ю позицию.

Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей за ПСЖ во всех турнирах. В трех из них он оставил свои ворота сухими.